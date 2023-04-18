18 Nisan tarihli dolu ve boş kadro kararnamesi açıklandı

18 Nisan tarihli Resmi Gazete kararlarında kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolar belli oldu.

18 Nisan tarihli dolu ve boş kadro kararnamesi açıklandı

18 Nisan tarihli dolu ve boş kadro kararnamesi açıklandı

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile birlikte bazı kamu kurum ve kuruluşlara ait dolu ve boş kadroların belli olduğu ifade edildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kararda yapılan açıklamaya göre, "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 7 nci maddesi gereğinde karar verilmiştir." şeklinde gelen açıklamalar ile duyuru gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bu karar, 18 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete kararlarında yayımlandı.

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