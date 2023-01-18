18 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var? 18 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 18 Ocak Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 18 Ocak Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 18 Ocak Çarşamba televizyonda ne var? 18 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta ortasında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 18 Ocak Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 18 Ocak Çarşamba televizyonda ne var? 18 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Camdaki Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ateş Kuşları
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:30 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:50 Adını Sen Koy
03:40 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Ömer
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çöp Adam
00:15 Ömer
03:00 Toprak İle Fidan
04:00 Hayat Bazen Tatlıdır
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Sıfırıncı Gün
00:15 Dizi
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
23:30 Taçsız Prenses
02:00 Yalnız Kalpler
02:45 En Hamarat Benim
05:00 Senden Daha Güzel
06:15 Kefaret
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