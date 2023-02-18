18 Şubat Cumartesi TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 18 Şubat Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 18 Şubat Cumartesi bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Hafta sonunda merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
18 ŞUBAT CUMARTESİ HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Kalbimin Efendisi (Yerli Sinema)
10:45 Tarkan Güçlü Kahraman (Yerli Sinema)
12:00 Hafta Sonu Ana Haber
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Hasret (Yerli Sinema)
15:30 Canım Kardeşlerim (Yerli Sinema)
16:45 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Zor Oyun (Yabancı Sinema)
21:30 Çırak (Yabancı Sinema)
23:00 Zor Oyun (Yabancı Sinema)
00:30 Çırak (Yabancı Sinema)
02:00 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde
10:20 Gri Kurt
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
12:40 Karanlık Saat (Yabancı Sinema)
13:55 Ateş Kuşları
16:40 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
22:20 Anne (Yabancı Sinema)
23:45 Bir Küçük Gün Işığı
02:45 Kuruluş Osman
05:45 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Balerin ve Afacan Mucit (Yabancı Sinema)
10:15 Balerin ve Afacan Mucit (Yabancı Sinema)
11:30 Gönderilmemiş Mektuplar (Yabancı Sinema)
13:15 Gönül Yarası (Yerli Sinema)
15:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
21:30 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
23:15 Herkül Yeniden Doğuyor (Yabancı Sinema)
00:45 Herkül Yeniden Doğuyor (Yabancı Sinema)
02:15 Kuzey Güney
04:45 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
14:00 Dokuz Oğuz
16:45 Ego
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
22:15 Ego
00:30 Taçsız Prenses
02:30 Hayatımın Şansı
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını
10:00 Söz
13:45 Ömer
16:16 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Evim Sensin (Yerli Sinema)
23:15 Çöp Adam
01:00 Gecenin Ucunda
03:00 NTV-Star Ortak Yayını
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayın)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Mirâciyye Saklı Miras
07:10 Vuslat
09:50 Hayallerinin Peşinde
13:10 Yürek Çıkmazı
15:10 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)
19:00 Ana Haber
20:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
21:30 Kovan (Yerli Sinema)
23:00 Al Sancak
00:50 Kovan (Yerli Sinema)
02:20 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)
04:30 Hayallerinin Peşinde
05:20 Kapanış