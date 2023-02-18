18 Şubat Cumartesi TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 18 Şubat Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 18 Şubat Cumartesi bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Hafta sonunda merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

18 ŞUBAT CUMARTESİ HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Kalbimin Efendisi (Yerli Sinema)

10:45 Tarkan Güçlü Kahraman (Yerli Sinema)

12:00 Hafta Sonu Ana Haber

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Hasret (Yerli Sinema)

15:30 Canım Kardeşlerim (Yerli Sinema)

16:45 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Zor Oyun (Yabancı Sinema)

21:30 Çırak (Yabancı Sinema)

23:00 Zor Oyun (Yabancı Sinema)

00:30 Çırak (Yabancı Sinema)

02:00 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar Çöllerde

10:20 Gri Kurt

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

12:40 Karanlık Saat (Yabancı Sinema)

13:55 Ateş Kuşları

16:40 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

22:20 Anne (Yabancı Sinema)

23:45 Bir Küçük Gün Işığı

02:45 Kuruluş Osman

05:45 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Balerin ve Afacan Mucit (Yabancı Sinema)

10:15 Balerin ve Afacan Mucit (Yabancı Sinema)

11:30 Gönderilmemiş Mektuplar (Yabancı Sinema)

13:15 Gönül Yarası (Yerli Sinema)

15:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

21:30 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

23:15 Herkül Yeniden Doğuyor (Yabancı Sinema)

00:45 Herkül Yeniden Doğuyor (Yabancı Sinema)

02:15 Kuzey Güney

04:45 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

14:00 Dokuz Oğuz

16:45 Ego

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

22:15 Ego

00:30 Taçsız Prenses

02:30 Hayatımın Şansı

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını

10:00 Söz

13:45 Ömer

16:16 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Evim Sensin (Yerli Sinema)

23:15 Çöp Adam

01:00 Gecenin Ucunda

03:00 NTV-Star Ortak Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayın)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Mirâciyye Saklı Miras

07:10 Vuslat

09:50 Hayallerinin Peşinde

13:10 Yürek Çıkmazı

15:10 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

21:30 Kovan (Yerli Sinema)

23:00 Al Sancak

00:50 Kovan (Yerli Sinema)

02:20 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)

04:30 Hayallerinin Peşinde

05:20 Kapanış