18 ülkenin aradığı 25 suçlu Türkiye'de yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir çok ülkenin kırmızı bültenle aradığı 25 suç örgütü lideri ve üyesinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, 18 ülkenin aradığı Interpol'ün kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardığı suçlularla ilgili açıklamayı sosyal medya üzerinde yaptı.

"KUYU-21" adı verilen operasyonla ilgili olarak Ali Yerlikaya şu açıklamayı yapt:

*Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranma kaydı bulunan 25 şüpheli yakalandı

*Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsi tek tek kazdıkları kuyulara düşecekler.

*Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri ve İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 8 ilde;

*Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Fas, Hollanda, Irak, İran, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suriye, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere toplam 18 ülke tarafından İnterpol Kırmızı Bülten ve Difüzyon mesajı ile aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 25 şahsa yönelik “KUYU-21” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma veya Örgüte Üye Olma,

-Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Öldürme,

-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Cinsel Suçlar,

-Resmî Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık,

-Kara Para Aklama, İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi.

*İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemeler sonucunda ülkemizde olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı

*Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle