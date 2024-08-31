18 ülkenin uluslararası seviyede aradığı 25 zanlı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
18 ülkenin uluslararası seviyede aradığı 25 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kuyu-21" adı verilen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 18 ülke tarafından Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri ve İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kara para aklama, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Yerlikaya, gözaltına alınan bu şüpheliler hakkında İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını belirtti.

Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsi tek tek kazdıkları kuyulara düşecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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