18 yaş altında estetik alarmı! İnternet tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve filtrelerin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi, özellikle gençlerde estetik kaygısını körükleyerek cerrahi müdahale talebini 18 yaş altına kadar düşürdü.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Filtrelerin sunduğu kusursuz görüntü algısı, bedeninden memnun olmayan gençlerin sayısını artırıyor. Ancak her talep eden kişiye estetik operasyon yapılamaz. Bu işlemler, 18 yaşından sonra ve tıbbi uygunluk durumunda gerçekleştirilmeli” dedi.

GENÇLERDE ESTETİK TALEBİ NEDEN ARTIYOR?

Son yıllarda sosyal medya platformları, özellikle Instagram, TikTok ve Snapchat gibi uygulamalar, gençler arasında beğenilme kaygısını tetikledi.

Oxford Üniversitesi’nden dijital medya ve psikolojik sağlık uzmanı Dr. Andrew K. Przybylski, sosyal medyanın beyin üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

“Platformlar, beğeni ve yorumlarla beynin ödül merkezi olan nucleus accumbens’i sürekli uyararak dopamin salgısını artırıyor. Bu, gençleri daha fazla içerik üretmeye ve ‘mükemmel’ görünmeye itiyor.”

San Diego Eyalet Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Dr. Jean Twenge ise ergenlik döneminin beyin gelişimi açısından kritik olduğunu vurguladı:

“Gençlerin beyinleri, yetişkinlere kıyasla ödül arayışına daha yatkın. Sosyal medya, bu hassas dönemde estetik kaygıyı artırarak gençleri cerrahi müdahalelere yöneltebiliyor.”

Twenge, bu durumun dijital bağımlılıkla birleştiğinde psikolojik sorunları derinleştirebileceğini belirtti.

UZMANLARDAN UYARI: 18 YAŞ ALTI RİSK ALTINDA

Estetik cerrahi talebinin 15 yaşına kadar düşmesi, uzmanları endişelendirdi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları, gelişim çağındaki gençlerde estetik müdahalelerin ciddi riskler taşıdığını belirtti:

“Burnun gelişimi 18-20 yaşlarına kadar tamamlanıyor. Bu yaşlardan önce yapılan burun estetiği, yüz orantısında kalıcı sorunlara yol açabilir. Örneğin, burun büyümesi durabilir ve yüzde uyumsuz bir görünüm oluşabilir.”

Uzmanlar, sağlık gereklilikleri dışında 18 yaş altı estetik işlemlerin yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanları ise sosyal medyanın simetrik yüz hatlarına dayattığı güzellik algısının gençleri yanılttığını ifade etti:

“Hiçbir yüz tam simetrik değildir. Asimetri, kişiyi çekici kılan doğal bir özelliktir. Gençlere bu algının gerçekçi olmadığını anlatmalıyız.”

Uzmanlar; Özellikle çene, yanak inceltme (bişektomi) ve badem göz ameliyatı gibi işlemlerin 18 yaş altında uygun olmadığını ekledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yayımlanan bir çalışma, sosyal medya bağımlılığı ve sosyal görünüş kaygısının estetik işlem talebini artırdığını doğruladı.

Araştırmada, Instagram gibi platformlarda fenomenlerin ve estetik merkezlerinin paylaşımlarının, gençlerde beden algısını olumsuz etkilediği belirtildi.

Bir tıp dergisinde yayımlanan bir çalışma, sosyal medyada estetik cerrahi geçirmiş kadınların resimlerini gören kadınların, estetik cerrahiye daha olumlu baktığını ve bu tür işlemler için daha istekli olduğunu gösterdi.

PSİKOLOJİK DESTEK ÖNERİSİ

Uzmanlar, estetik kaygısı nedeniyle okula gitmek istemeyen gençlerle sıkça karşılaştıklarını söyledi:

“Lise çağındaki gençler, burun estetiği gibi taleplerle geliyor. Aileleriyle görüşerek onları psikolojik destek almaya yönlendiriyoruz. Estetik, bu tür sorunların çözümü değil.”

Uzmanlar, gençlerin sosyal medya baskısından kurtulması için bilinçli kullanımın önemine dikkat çekti.

BİLİNÇLİ KULLANIM VE EĞİTİM ŞART

Uzmanlar, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisini azaltmak için bilinçli kullanım ve medya okuryazarlığı eğitiminin şart olduğunu vurguladı.

Yeşilay’ın raporuna göre; Sosyal medya kullanımına belirli aralıklarla ara vermek ve yüz yüze sosyalleşmeyi artırmak, gençlerin ruh sağlığını korumada etkili olabilir.

Aileler ve eğitimcilere gençleri sosyal medyanın oluşturduğu güzellik algısının gerçekçi olmadığı konusunda bilgilendirmesi önerildi.

Estetik cerrahi talebinin 18 yaş altına düşmesi, hem sağlık hem de psikolojik açıdan ciddi bir uyarı olarak görüldü.