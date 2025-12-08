Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, üç gün önce 18 yaşına giren Ege Öztürk ile nikah masasına oturdu.

Ailesi Türkiye'den gitmesine rağmen Türkiye'den ayrılmayan Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen genç futbolcu Ege Öztürk ile evlendi.

Genç futbolcunun 18. yaşını doldurmasının üzerinden yalnızca üç gün geçtikten sonra, çiftin nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada evlilik fotoğraflarını paylaşan Milene Müller ve Ege Öztürk çiftine futbol hayranlarından tebrik mesajları geldi.