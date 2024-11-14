18 yaşındaki firarinin yakalandığında söylediği sözler dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: İHA
18 yaşındaki firarinin yakalandığında söylediği sözler dikkat çekti

Konya'da 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli, otomobille kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, henüz 18 yaşında olan M.Y.'nin Konya'da hırsızlık suçundan 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ekipler 18 yaşındaki çocuk için çalışmaları başlattı.

Ankara Sincan Açık Cezaevinden firari olan 18 yaşındaki M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelinin, merkez Karatay ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde bir araçla seyir halinde olduğu belirlendi. Şüpheli polis ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre sonra kontrollü olarak durduruldu. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere "Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz" derken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

84-yil-firari-1.jpg

Son Haberler
“Bereketin Şifreleri” bu kitapta
“Bereketin Şifreleri” bu kitapta
Zehir tacirlerine 73 ilde büyük darbe! Yerlikaya duyurdu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine 73 ilde büyük darbe! Yerlikaya duyurdu...
Diyabet tedavisinde yeni dönem! Kritik konuya uzmanlar nasıl bakıyor? Bilim ne diyor!
Diyabet tedavisinde yeni dönem! Kritik konuya uzmanlar nasıl bakıyor? Bilim ne diyor!
Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler
Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler
40 yıllık dostu veda mesajı yazıp Erdoğan'ı terk etti
40 yıllık dostu veda mesajı yazıp Erdoğan'ı terk etti