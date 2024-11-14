18 yaşındaki firarinin yakalandığında söylediği sözler dikkat çekti

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, henüz 18 yaşında olan M.Y.'nin Konya'da hırsızlık suçundan 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ekipler 18 yaşındaki çocuk için çalışmaları başlattı.

Ankara Sincan Açık Cezaevinden firari olan 18 yaşındaki M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelinin, merkez Karatay ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde bir araçla seyir halinde olduğu belirlendi. Şüpheli polis ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre sonra kontrollü olarak durduruldu. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere "Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz" derken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.