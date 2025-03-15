18 yaşındaki genç 16 yaşındaki çocuğu vurdu!

Kaynak: DHA
18 yaşındaki genç 16 yaşındaki çocuğu vurdu!

Aksaray'da 18 yaşındaki bir kişi tartıştığı 16 yaşındaki çocuğu bacakalrından av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Aksaray'da 18 yaşındaki Muhammed Ç., tartıştığı 16 yaşındaki Mert Öztürk'ü bacakalrından av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Aksaray'ın Coğlaki Mahallesi'nde Muhammed Ç. ile arkadaşı Mert Öztürk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle 18 yaşındaki Muhammed Ç., Öztürk'ü eline aldığı av tüfeğiyle bacaklarından vurdu.

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Tüfekten çıkan saçmalarla her iki bacağından da yaralanan 16 yaşındaki Öztürk, kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Arkadaşını av tüfeğiyle bacaklarından yaralayan Muhammed Ç. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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