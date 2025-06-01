18 yaşındaki genç traktörün altında kaldı



Olay, Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü Ambarlar mevkiinde meydana geldi. Seyit Doğan (18), kullandığı 54 EH 372 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından devrilen traktörün altından çıkarılan Seyit Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.