18 yaşındaki kızına aldığı hediye tartışma yarattı

Kolombiya'nın en çok izlenen yapımlarından 'Ünlüler Evi' yarışmasının eski katılımcısı Karina García'nın, 2025 Haziran'ında 18 yaşına giren kızı Isabella'ya vereceği doğum günü hediyesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. García'nın, kızı için hem havuz partisi hem de bir araba hediye edeceğini açıklaması, kısa sürede eleştirilerin odağı oldu.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN AÇIKLAMA

Karina García, kızı Isabella'nın 25 Haziran 2025'teki doğum günü kutlamaları hakkında sosyal medya paylaşımlarında bulundu. Isabella'nın "Doğum günüm tüm ayı, hatta temmuzu bile kapsıyor" şeklindeki esprili yorumuna karşılık García, "Aynen öyle, benden havuz partisi ve bir araba istedi" diyerek takipçilerini şaşırttı. Bu açıklama, kısa sürede binlerce yorum ve görüşü beraberinde getirdi.

ISABELLA'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT: "ORTAK ALIYORUZ"

Lüks bir hediye beklentisi içinde olduğu gerekçesiyle sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalan Isabella, durumu açıklığa kavuşturmak zorunda kaldı. Genç kız, "Araba meselesini netleştirmemiz gerekiyor çünkü insanlar doğum günü hediyesi olarak istediğim araba yüzünden beni eleştiriyor. Arabayı ikimiz birlikte alacağız" şeklinde bir açıklama yaparak, arabanın tamamen bir hediye olmadığını, kendisinin de katkıda bulunacağını belirtti.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Bu açıklamanın ardından TikTok gibi platformlarda tartışmalar daha da alevlendi. Kullanıcılar arasında "Çocuklarıma her şeyi verebilmek için çalışmayı tercih ederim, bedava verip ihtiyaç duymalarındansa", "Kızının da katkıda bulunması, eşyaların değerini bilmesi açısından çok iyi. Tebrik ederim" ve "Parası olan harcar, olmayan alkışlar" gibi farklı görüşler dile getirildi. Uzmanlar, çocuklara sorumluluk kazandırma ve maddi değerlerin farkındalığını artırma konusunda ailelerin tutumlarının önemli olduğunu belirtiyor. Psikologlar, bu tür tartışmaların gençlerin maddi bağımsızlıklarını ve emeklerini anlama süreçlerine olumlu katkılar sağlayabileceğini vurguluyor.

KARİNA GARCÍA'NIN POPÜLARİTESİ VE ÖZEL HAYATI

Karina García, 'Ünlüler Evi Kolombiya'nın ikinci sezonunda tartışmalı başlangıcına rağmen kısa sürede seyircilerin sevgisini kazanmıştı. Yarışmadan elendikten sonra, yapım içinde ilişki yaşamaya başladığı şarkıcı Altafulla'yı desteklemeye devam etti. Altafulla, 2025 versiyonunun kazananı olduktan sonra çiftin hayatı daha da merak konusu oldu. Karina García, daha önce aylık harcamalarının 'milyonları' bulduğunu açıklamasıyla da gündeme gelmişti.