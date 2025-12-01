Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 24 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayda, aynı aileden olan Neslinur Topal ,Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal isimli üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle Seydikemer Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Durumu ağırlaşan 18 yaşındaki Neslinur Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Diğer kardeşlerin ise durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

‘SİYANÜR TESPİT EDİLDİ’

Meydana gelen olay sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Muğla, İzmir ve Ankara AFAD personeli tarafından zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden Neslinur Topal ile diğer kardeşlerin ikamet ettiği evde, siyanür maddesi tespit edildi.

AFAD ekipleri, siyanürün kaynağının belirlenmesi amacıyla evin kendisinden ve ikametin hemen bitişiğinde bulunan un fabrikasından yem, un, buğday ve diğer ürünlerden detaylı örnek numuneler aldı. Alınan numuneler, gerekli kimyasal incelemelerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Yaşanan olay sonrası Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlilerinin yaptığı ön değerlendirmede, evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yarattığından şüphe edildiği açıklanmıştı.