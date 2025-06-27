18 yıl hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Erdek Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, A.Ç.’nin ilçede bulunduğu yönünde gelen istihbarat üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.