18 yıl hapisle aranan hükümlü, evinin kiler kısmında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aradıkları hükümlünün Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, Y.Y.'nin evine baskın düzenledi. Hükümlü, evinin kiler kısmında saklanırken yakalandı. Emniyet güçleri, hükümlüyü gözaltına alarak cezaevine teslim etti.
18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Y.'nin yakalanması, polisin titiz çalışması sonucu gerçekleşti. Hükümlünün yakalanmasıyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.