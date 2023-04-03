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18 yıl hapisle aranan hükümlü, evinin kiler kısmında yakalandı

Kayseri'de daha önce 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 21:51
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18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin kilerinde yakalandı

18 yıl hapisle aranan hükümlü, evinin kiler kısmında yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aradıkları hükümlünün Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, Y.Y.'nin evine baskın düzenledi. Hükümlü, evinin kiler kısmında saklanırken yakalandı. Emniyet güçleri, hükümlüyü gözaltına alarak cezaevine teslim etti.

18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Y.'nin yakalanması, polisin titiz çalışması sonucu gerçekleşti. Hükümlünün yakalanmasıyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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