18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü, şehirde huzur ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesinde bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan Ö.Y.A. isimli şahıs tespit edildi. Şahsın, hakkında 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunuyordu.

Emniyet ekiplerinin başarılı operasyonuyla Ö.Y.A. yakalandı ve gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyet tarafından yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, suçluların adalete teslim edilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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