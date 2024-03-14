18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesinde bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan Ö.Y.A. isimli şahıs tespit edildi. Şahsın, hakkında 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunuyordu.

Emniyet ekiplerinin başarılı operasyonuyla Ö.Y.A. yakalandı ve gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyet tarafından yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, suçluların adalete teslim edilmesi için çalışmalarına devam ediyor.