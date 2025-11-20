İzmit’in Yahyakaptan Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Emine Nilay Özkan isimli şahıs, 27 Mayıs 2007 tarihinde yeni doğmuş kız bebeğini öldürerek çöp konteynerine attı.

‘BEBEĞİM NEFES ALMADIĞI İÇİN KUTUYA KOYUP ÇÖP KUTUSUNA ATTIM’

Aradan geçen 18 yılın ardından ekipler kapanan dosyayı yeniden açtı. Yürütülen soruşturma kapsamında alınan parmak izleri Emine Nilay Özkan isimli şahsı işaret etti. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan kadının verdiği ifade ortaya çıktı.

Özkan, emniyetteki sorgusunda lavaboda düşük yaptığı bebeğini nefes almadığı için kutuya koyup çöp kutusuna attığını iddia etti.

Özkan ifadesinin devamında, olayın gerçekleştiği tarihte yalnız yaşadığını, fazla alkol tükettiğini, birden çok erkek arkadaşıyla evlilik dışı ilişki yaşadığını, alkolün etkisiyle hangi ilişkisinden hamile kaldığını bilmediğini ve hamile olduğunu da kimseye söylemediğini ifade etti.

Öte yandan Özkan’ın İnşaat sektörü için proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olduğu ve farklı sivil toplum kuruluşları, dernek ile odalarda da aktif görev aldığı da öğrenildi.

Özkan ifadesinde, kanaması nedeniyle lavaboya gittiğini, lavaboda düşük yaptığını, kucağına aldığı bebeğin nefes almadığını öne sürdü. Korktuğunu dile getiren Özkan, kutuya koyduğu bebeğini çöpe attığını ve yıllardır olayın yüküyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.