18 yıl sonra çözülen cinayette yakın arkadaş tutuklandı

Kaynak: İHA
18 yıl sonra çözülen cinayette yakın arkadaş tutuklandı

Eskişehir'de 2006 yılında kaybolan Erhan Küpray'ın vahşi cinayeti, uzun yıllar sonra aydınlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedinin tanınmaz halde bulunduğu Kütahya'da öldürüldüğünü tespit etti.

Yakın arkadaşı ve iş ortağı olduğu belirlenen A.K. (51) ile suça yardım ettiği iddia edilen Y.Ş. (63) adli makamlara sevk edildi. Mahkeme, A.K.'yi tutuklanarak cezaevine gönderirken, Y.Ş.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Olay, Küpray'ın uzun yıllar boyunca kayıp olarak kaldığı ancak cinayetin yeni delillerle aydınlatıldığı bir dönemde gerçekleşti.

Şüphelilerin adli süreçleri devam ediyor.

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