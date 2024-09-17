18 yıl sonra yakalandı

2006 yılında Konya'da cinayet işleyerek kayıplara karışan hükümlü, Sivas'ta yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uygulamalarını artırarak aranan şahıslara geçit vermiyor. Bu kapsamda, Konya'da işlediği cinayet nedeniyle hakkında müebbet hapis cezası bulunan 58 yaşındaki A.P., Sivas'ta yakalandı. Tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan A.P., Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.