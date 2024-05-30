18 yıllık sır cinayet çözüldü. Katil en yakını çıktı

Eskişehir’de ikamet eden Erhan Kübra, 2006 yılında evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. O dönem gerçekleştirilen aramalardan bir sonuç alınamadı ve Erhan Kübra, kayıp olarak arananlar listesine eklendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şehirdeki kayıp ve faili meçhul cinayetler ile ilgili dosyaları yeniden incelemeye alarak özel bir ekip oluşturdu.

DNA’LAR EŞLEŞTİ; KATİL ARKADAŞI ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından çevre illerde gerçekleştirilen incelemede Kütahya’nın şehir merkezine yakın bir köyünde Erhan Kübra’nın kaybolduğu dönemde, kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulunduğu ihbarına ulaştı. İncelenen dosyada erkek cesedinin başının ezildiği, göğüs kısmından kesici bir aletle defalarca kez yaralandığı, cesedin bir kısmının yakıldığı ve ellerinin de kravatla bağlandığı ortaya çıktı.

Erkek cesedinin Erhan Kübra isimli şahsa ait olabileceği ihtimali üzerinden yola çıkan özel ekip, olay yeri ve bölgedeki iz ile DNA örneklerini Erhan Kübra’nın en yakın arkadaşı, birlikte iş yaptıkları ortağı olan A.K. ile karşılaştırdı. Gerçekleştirilen DNA incelemesinde izler eşleşince A.K. isimli şahıs ve ona cinayette yardım ettiği öne sürülen Y.Ş., katil zanlıları olarak Kütahya’da yakalanarak Eskişehir’e getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifade veren 2 şüpheli kişi de suçlamayı kabul etmedi ve Erhan Kübra’nın en yakın arkadaşı ve iş ortağı olduğunu ifade ederek, öldürülmesine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını vurguladı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen A.K. ve Y.Ş., gazetecilerin ‘Bunca yıl vicdan azabı çekiyor musunuz?’ sorusuna ‘Ben bir şey yapmadım ki, neden vicdan azabı çekeyim’ cevabını verdi.