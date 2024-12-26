180 kiloluk aşcıbaşının bastığı iskele kırıldı! Falezlerde 1 saatlik can pazarı

35 yaşındaki aşçı Kenan Yılmaz 1 saatlik zorlu bir çalışmanın sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan bir otelde çalışan Kenan Yılmaz bastığı tahtanın kırılması sonucu iskelenin alt kısmına düştü. Olayın ardından, 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşının kurtarılması için itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri hızla seferber oldu.

OLAY, ŞİRİNYALI MAHALLESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelin aşçıbaşı olarak görev yapan 35 yaşındaki Kenan Yılmaz, telefonla konuşmak amacıyla otelin iskele kısmına çıktı. Kenan Yılmaz, telefonla konuştuğu sırada birkaç adım attı ve aşırı yağış nedeni ile kayganlaşan iskele zemininde dengesini kaybetti. Yaklaşık 180 kilogram olduğu öğrenilen aşçıbaşının ağırlığını taşıyamayan iskele zemini kırıldı ve Kenan Yılmaz boşluğa düştü.

KURTARMA EKİPLERİ YOĞUN ÇABA SARFETTİ

Kenan Yılmaz'ın yardım çığlıklarını duyan diğer otel çalışanları, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağırlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan aşçıbaşıyı kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcadı. Ekiplerin, yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından Kenan Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkartmayı başardığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olduğu bildirilen Kenan Yılmaz'ın, yapılan incelemeler sonucunda hayati bir tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Aşçıbaşı, çağrılan özel donanımlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.