185 liralık köfte siparişinden 1319 lira kazandı

Olay 30 Mart 2024 tarihinde İstanbul’da yaşandı… Müzeyyen isimli genç avukat Bakırköy’deki iş yerine öğle yemeği için Şenlikköy’de bulunan bir köfteciden sipariş verdi.

Kurye, genç avukatın adreste olmadığını ve telefonlara çıkmadığını gerekçe göstererek siparişi teslim etmedi.

ADRESTE YOKTU İDDİASI

Avukat Müzeyyen ise öğlen vakti ofiste 18 kişi çalıştıklarını, adreste bulunmama gerekçesinin doğru olmadığını belirterek, köfteciyi aradı.

BU DURUM SIK YAŞANIYOR

Köfteci, siparişin kendilerine geri gelmediğini, kuryenin yemiş olabileceğini, bu durumun sık yaşandığını avukata anlattı.

1 AYDA BAŞVURU SONUÇLANDI

Bunun üzerine genç avukat, ücret iadesi istedi ancak firma iade işlemi de gerçekleştirmedi.

Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran Müzeyyen, ünlü yemek uygulamasından 1 ay sonra 185 liralık yemek ücretini 1319 lira olarak tahsil etti.

Başvuru sonucunu paylaşan Müzeyyen, “Avukatlığın getirdiği azim ve hırs ile kazandım” açıklaması yaptı.

Avukat Müzeyyen’in hukuk mücadelesi sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Sadece X hesabında 24 saat dolmadan 4 milyon görüntülenme aldı.