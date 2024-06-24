186 bin liralık nafaka borcunu duyunca avukatların bürosunu yakmaya kalktı

Saat 14.30 civarında, Çaycuma ilçe merkezindeki Koçkan İş Hanı'nda meydana gelen olayda, Mehmet B. (38) adlı şahıs, nafaka borcunu konuşmak üzere avukatların ofisine gitti. Elinde benzin bidonu ile saldırgan tavırlar sergileyen Mehmet B., koridora benzin dökerek, avukatlar Ayşegül Özcan ve Beyza Nur Özmekik'in büro kapısını yumrukladı ve tehditler savurdu.

Olay yerine KADES ihbarı üzerine intikal eden polis ekipleri, Mehmet B.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak saldırgan uyarıları dikkate almayarak avukat bürosunun tabela ve lambalarını söküp, kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştı. Takviye polis ekiplerinin çabaları sonucu kontrol altına alınan saldırgan gözaltına alındı. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet B., ifadesinde 186 bin TL nafaka borcu olduğunu öğrenince bir anlık öfkeyle avukatlık bürosuna gittiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Zonguldak Barosu'ndan şiddete sert tepki

Zonguldak Barosu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, avukatların müvekkilleri ile vekalet ilişkisi ile bağlı olup, dosyanın tarafı olmadıklarını vurguladı. Avukatlara yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Baro, bu tür saldırılarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ve failin gereken cezayı alana kadar davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Baro açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çaycuma ilçemizde meslektaşlarımız Av. Ayşegül Özcan ve Av. Beyza Nur Özmekik’in bürolarına nafaka borcu ile ilgili görüşmeye giden bir şahıs, meslektaşlarımıza yaptığı sözlü saldırının ardından benzin döküp kendisini ve meslektaşlarımızı yakma girişiminde bulunmuştur.

Olay yerine kolluk kuvvetlerinin intikal etmesinin ardından ikna edilemeyen şahıs için takviye polis ekipleri çağırılmış, saldırılarına devam eden şahıs, meslektaşlarımızın tabela ve lambalarını sökmüş, ofis kapısını kırarak içeri zorla girmeye çalışmıştır. Büyük çabalar sonucu kontrol altına alınan şahıs gözaltına alınmış ve Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle soruşturma açılmıştır.

Toplumdaki şiddet sarmalı ne yazık ki en başta mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelmektedir. Herkesin bilmesi gerekir ki avukatlar müvekkilleri ile vekalet ilişkisi ile bağlı olup, dosyanın tarafı değildirler.

Meslektaşlarımıza mesleki kimliklerinden ve üstlendikleri görevlerinden dolayı yapılan saldırıları kabul etmiyoruz. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Avukatlara yönelik gerek fiziki gerek sözlü saldırılar için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Failin tutuklanıp gereken cezayı alana kadar dosyanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."