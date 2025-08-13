187 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "kasten adam öldürme", "çocuğu kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından hakkında 187 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin Haliliye ilçesinde olduğunu belirledi.

Haliliye İlçe Jandarma ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

