İzleyiciler 19 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 19 Ağustos Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 19 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 19 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 19 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 19 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 19 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

19 AĞUSTOS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 - Ateş Kuşları

10:00 - Roboreks'in Maceraları

12:00 - Akıncı

12:20 - Akıncı

13:00 - Üvey Anne

16:50 - Baba Parası

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

21:50 - Denizde Dehşet 2

23:45 - Uzaydan Gelen Fırtına

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Ada Masalı

08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 - Kiralık Aşk

11:00 - Çöp Adam

13:15 - Yalı Çapkını

16:00 - Ömer

19:00 - Star Haber

20:00 - Kolonya Cumhuriyeti

22:15 - Ercan Saatçi ile Çok Akustik

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Afili Aşk

08:30 - Konuştukça

09:45 - Magazin D Cumartesi

13:00 - Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 - Dönence

16:00 - Ya Çok Seversen

18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 - Dönence

23:15 - Öldürme Arzusu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 - Cumartesi Sürprizi

13:00 - Çiçek Abbas

14:45 - Ne Olacak Şimdi

16:30 - Tatlı Dillim

18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Ada Masalı

08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 - Kiralık Aşk

11:00 - Çöp Adam

13:20 - Yalı Çapkını

16:00 - Ömer

19:00 - Star Haber

20:00 - Yol Arkadaşım

22:30 - Ercan Saatçi ile Çok Akustik

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 - Süper Bir Takım

09:00 - Kırmızı Oda

10:00 - Gazete Magazin

12:45 - Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 - İşte Gelin İste Kaynana

16:15 - Çöller Kasırgası

20:00 - MasterChef Türkiye All Star