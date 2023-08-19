İzleyiciler 19 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 19 Ağustos Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 19 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 19 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 19 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 19 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 19 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?
19 AĞUSTOS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 - Ateş Kuşları
10:00 - Roboreks'in Maceraları
12:00 - Akıncı
12:20 - Akıncı
13:00 - Üvey Anne
16:50 - Baba Parası
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
21:50 - Denizde Dehşet 2
23:45 - Uzaydan Gelen Fırtına
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Ada Masalı
08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 - Kiralık Aşk
11:00 - Çöp Adam
13:15 - Yalı Çapkını
16:00 - Ömer
19:00 - Star Haber
20:00 - Kolonya Cumhuriyeti
22:15 - Ercan Saatçi ile Çok Akustik
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Afili Aşk
08:30 - Konuştukça
09:45 - Magazin D Cumartesi
13:00 - Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 - Dönence
16:00 - Ya Çok Seversen
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 - Dönence
23:15 - Öldürme Arzusu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 - Cumartesi Sürprizi
13:00 - Çiçek Abbas
14:45 - Ne Olacak Şimdi
16:30 - Tatlı Dillim
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Ada Masalı
08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 - Kiralık Aşk
11:00 - Çöp Adam
13:20 - Yalı Çapkını
16:00 - Ömer
19:00 - Star Haber
20:00 - Yol Arkadaşım
22:30 - Ercan Saatçi ile Çok Akustik
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 - Süper Bir Takım
09:00 - Kırmızı Oda
10:00 - Gazete Magazin
12:45 - Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 - İşte Gelin İste Kaynana
16:15 - Çöller Kasırgası
20:00 - MasterChef Türkiye All Star