19 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var? 19 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 19 Aralık Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 19 Aralık Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 19 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 19 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Haftanın ilk gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 19 Aralık Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 19 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 19 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:45 Yargı
00:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çöp Adam
10:30 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Baba
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:45 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
14:50 Gönül Dağı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 Yürek Çıkmazı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Tozluyaka
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
00:00 Yasak Elma
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye’nin Doktorlaro
10:00 Gazete Magazin
13:15 Pişir de Görelim
16:00 Tuzak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Kadere Karşı
03:00 Gazete Magazin
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