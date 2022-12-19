19 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var? 19 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 19 Aralık Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 19 Aralık Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 19 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 19 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ilk gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 19 Aralık Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 19 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 19 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:45 Yargı

00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çöp Adam

10:30 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Baba

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:45 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

14:50 Gönül Dağı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 Yürek Çıkmazı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

15:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

00:00 Yasak Elma

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorlaro

10:00 Gazete Magazin

13:15 Pişir de Görelim

16:00 Tuzak

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Kadere Karşı

03:00 Gazete Magazin