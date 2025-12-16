Sanat dünyasındaki tanınırlığını tarım alanına da taşıyan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık kurduğu çiftlikle yumurta üretimine başlamıştı. Ünlü sanatçı yeni bir karar alarak hayallerinden vazgeçtiğini açıkladı.

MİLYON LİRALIK ÇİFTLİK KURMUŞTU

2021 yılında yumurta sektörüne adım atan ünlü şarkıcı "Eskişehir'deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz" demişti.

Öte yandan Coşkun Sabah’ın ortağı kendisini 500 bin lira dolandırmış olmasına rağmen hayallerinden vazgeçmemişti. Ünlü şarkıcı katıldığı bir davette yumurta sektörünü bıraktığını açıkladı.

Sabah radikal kararı hakkında, "Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı paramızı kazandık. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz" ifadelerini kullandı.