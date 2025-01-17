19 bin lirası olan altına sıfır otomobil çekecek! Dev marka 2025 kampanyasını duyurdu

Renault, 2025 yılının ocak ayı kampanyasında Megane Sedan modeline sahip olmak isteyen vatandaşlar için aylık 19.861 TL taksit fırsatı sunuyor. Fakat bu ödeme planı, otomobil fiyatının yalnızca belirli bir kısmını kapsıyor. İşte detaylar:

Kredi Tutarı: 200.000 TL

Vade Süresi: 12 Ay

Faiz Oranı: %1,99

Aylık Ödeme: 19.861 TL

Renault’un yaptığı bu kampanya, Renault Finans aracılığı ile kredi kullanımı durumunda geçerli olup, Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) alındığında kampanyalı faiz oranlarından yararlanılabiliyor. Sigorta alınmadığı takdirde standart faiz oranları uygulanıyor.

Renault Megane Sedan Güncel Fiyat Listesi

2025 model yılına ait Megane Sedan araçlarının güncel fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.599.900 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.742.900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.681.900 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.824.900 TL

CLİO VE DUSTER DA DAHİL

Renault kampanyalarında sadece Megane Sedan modeliyle değil, Clio ve Yeni Duster gibi diğer modellerde de taksit seçenekleri sunuyor. Fakat bu teklifler de araç fiyatlarının sadece bir kısmını karşılıyor. Daha fazla bilgi almak ve kampanya detaylarını öğrenmek için Renault yetkili bayileriyle iletişime geçebilirsiniz.