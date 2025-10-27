Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

Sarı lacivertli takım, 5. ve 51. dakikalarda Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

78. dakikada En-Nesyri'nin yerine Anderson Talisca, oyuna girdi.

81. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca, sert bir şutla ağları havalandırdı.

Talisca'nın dahil olduğu bir pozisyonda Gaziantep FK, 10 kişi kaldı. Myenty Abena, topla ilerleyen Talisca'ya kayarak sert bir müdahalede bulundu. Talisca yerde kalırken, avantaja bırakarak oyunu devam ettiren hakem Atilla Karaoğlan, top dışarı atılınca Abena'ya sarı kart gösterdi.

Sağlık ekipleri sahaya girdiği sırada video yardımcı hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, 86. dakikada Abena'yı kırmızı kartla oyundan attı.

88. dakikada ceza yayı üzerinden vuruşunu yapan Brezilyalı oyuncu, şık bir gole daha imza attı.

Talisca, bu mücadelede yalnızca 8 kez topla buluşmasına karşın 2 gol attı.

Anderson Talisca, spor istatistik sitesi Opta'nın bu alanda verilere sahip olduğu 2014/2015 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla iki gol attığı bir Süper Lig maçında topla en az buluşan oyuncu oldu.