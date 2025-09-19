19 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete'de 19 Eylül 2025 yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve kararlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Arama ve Kurtarma Personeli Kıyafet Yönetmeliği

–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 583)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/8)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/9)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/09/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-11, 12 ve 13 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 4 ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

