Dünya Uyku Günü her yıl Mart ayında kutlanan ve uyku bozukluklarına dikkat çeken bir gündür. Dünya Uyku Gününe dair pek çok bilgi merak ediliyor. Peki, 19 Mart Dünya Uyku Günü nedir? Dünya Uyku Günü neden kutlanır?

19 MART DÜNYA UYKU GÜNÜ NEDİR?

Dünya Uyku Günü, sağlıklı uyumaya dikkat çekmek için her yıl Mart ayının 3. Cuma günü olarak kabul edilir. Bu sene Dünya Uyku Günü ise 19 Mart Pazar gününe denk geldi.

Dünya Uyku Günü'nde, 'Sağlıklı uyu, sağlıklı yaşa' sloganıyla, sağlıklı bir uykunun önemine ve başta uyku apne sendromu olmak üzere uyku bozukluklarına dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

Dünya Uyku Tıbbı Derneği tarafından 2008 yılından bu yana tüm dünyada Mart ayında Dünya Uyku Günü etkinlikleri yapılmaktadır.

Artan obezite nedeniyle uyku apne sendromu başta olmak üzere pek çok uyku bozukluğu daha sık görülmektedir. Sağlıksız bir uyku çoğu zaman gündüz uyanıklığı sürdürme güçlüğü yaratır. Dalgınlıklar ve istemsiz uyuklamalar, okul ve işte başarısızlığa, yanı sıra kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uyku vazgeçilmezdir.

SAĞLIKLI UYKU İÇİN NELER YAPILABİLİR?

-Uyku ve uyanıklık saatlerinizi önceden belirleyin ve uygulayın.

-Gün içinde uyumak zorunda kalırsanız 45 dakikayı geçmemesine özen gösterin.

-Uyku saatinize 4 saatten kısa süre kalmış iken alkol almayın, sigara kullanmayın.

-Uyku saatinize 6 saatten kısa süre kalmış iken kafeinli içecekler içmeyin, aynı zamanda uyuma saatinize yakın kahve, çay, çikolata ve sodadan uzak durun.

-Uyuma saatinize yakın ağır baharatlı, şekerli gıdalardan uzak durun. Açlığınızı bastırmak için hafif şeyler atıştırın.

-Uyuma saatinize yakın ağır egzersizlerden sakının.

-Rahat yataklar tercih edin.

-Yatak odanızın ısısı uyku için ideal derecede olsun ve yatak odanızı iyi havalandırın.

-Yatak odanızı ses, gürültü ve aydınlatmadan uzak tutun.

-Yatak odanızı sadece uyumak için kullanın.