19 Mayıs coşkusu Didim'de Zeynep Casalini ile kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Didim’de büyük bir çoşku ile kutlandı.

Didim Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında belediye önünden başlayan fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Kent Meydanı’na kadar yürüdü.

Binlerce vatandaşın katıldığı fener alayının ardından Cumhuriyet Kent Meydanı’nda Zeynep Casalini konseri düzenlendi.





Konser öncesi konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, şunları söyledi:

“Sevgili Didimliler, bugün burada, Türkiye'nin en anlamlı günlerinden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için bir araya geldik. Ancak bu bayramın anlamı sadece bir günle sınırlı değil. Bu bayram aynı zamanda geleceğimize umutla bakmamızı sağlayan bir ilham kaynağıdır.

19 Mayıs 1919, Türk gençliğinin tarihini kökten değiştiren bir dönüm noktasıdır. O gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele, gençlerin omuzlarında yükselen bir ateş haline gelmiştir. İşte bugün, bu ateşin mirasçıları olarak, gençlerin bu ülkenin geleceğine nasıl yön vereceğini düşünme zamanıdır. Gençlik, umut ve enerji demektir.

Gençlik, hayaller kurmak ve bu hayalleri gerçekleştirmek için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Gençlik, cesaretin ve inancın kaynağıdır.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bizlere hatırlatıyor ki gençlerimiz bu ülkenin kaderini değiştirecek güce ve potansiyele sahiptir.

Bugün, ülkemizin ve dünyanın karşılaştığı zorluklarla yüzleşiyoruz. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçler, her birimizi farklı şekillerde etkiliyor. Ancak unutmayın ki, zorluklarla dolu bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyayı değiştirebilecek gücü taşıyanlar siz gençlersiniz.

Geleceğe umutla bakmanın en önemli yollarından biri, kendimize olan güvenimizi korumaktır. İnanın ki, her birinizin hayallerini gerçekleştirecek yeteneklere ve potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Sizler, geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve girişimcileri olmaya aday gençlersiniz. Sizler, bu ülkenin ve dünyanın sorunlarını çözecek güce, kudrete ve kararlılığa sahipsiniz.

Ancak unutmayın ki başarı kolay elde edilen bir şey değildir. Başarı için çalışmak, emek vermek ve kararlı olmak gereklidir. Geleceğe umutla bakarken, kendinize ve yeteneklerinize güvenin, ama aynı zamanda sorumluluklarınızın farkında olun.

Yıllar önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gemiye binmek için bir karar verdi. Şimdi karar verme sırası sizde. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Konuşmanın ardından ünlü sanatçı Zeynep Casalini sahne aldı.

Birbirinden güzel şarkıları Didimli vatandaşlar için seslendiren Zeynep Casalini, Didimlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Programın sonunda Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Zeynep Casalini’ye çiçek takdim etti.



