19 Mayıs coşkusu gökyüzünde başladı

UNESCO Dünya Kültür ve Tabiat Mirası listesinde yer alan Kapadokya semaları üzerinde Türk bayraklarının bulunduğu sıcak hava balonları ile süslendi.

Her özel günde olduğu gibi bu yıl da Türk bayrağıyla göklere çıkan sıcak hava balonu pilotu Hakan Kaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gençlere armağanından dolayı Atatürk'e minnettarız. Uçakta 4 bine yakın yolcu var. Bugün uçuşa tüm dünya bu özel güne tanıklık ediyor, bu yüzden her zamanki gibi heyecanlıyız" dedi.

Balıkesir'den Kapadokya'ya tatil için gelen Yiğit Çakar, "Bugün Atatürk'ün bize armağan ettiği Gençlik Spor Bayramı'nı kutlayan herkesi kutluyorum. Kapadokya'da bu özel günde Uçmayı seçiyoruz" diye konuştu.

Şule Teke Çakar'da açıklamasında “Tüm milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu. Gün doğumunda ortaya çıkan manzarayı seyretmek için doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere gelen yerli ve yabancı turistler, balonların renk kattığı peribacaları arasında bol bol fotoğraf çektirdi.