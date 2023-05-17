19 Mayıs coşkusu Kadıköy’de yaşanacak

Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlama hazırlanıyor. Klasik otomobil konvoyları, bandolar, bisiklet turları, konserler, dans gösterileri ve birçok etkinlikle Kadıköylüler bu yıl da bayramı kutlayacak.

19 Mayıs coşkusu Kadıköy’de yaşanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 104 yıl önce Samsun’a çıkarak ulusal bağımsızlık mücadelesinin meşalesini yaktı. Bu tarihi adımın atıldığı 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy’de coşkuyla kutlanacak. Kadıköy’deki kutlamalar, 19 Mayıs günü saat 10.30’da Hasanpaşa’da bulunan Kadıköy Belediye Başkanlığı binası önünden hareket edecek klasik otomobil konvoyu ile başlayacak. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin düzenleyeceği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konvoyunda bayraklarla süslenen onlarca klasik otomobil, sahil yolundan Bağdat Caddesi’ne çıkacak.

PEDALLAR CUMHURİYET İÇİN ÇEVRİLECEK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının merkezi olan Kalamış Atatürk Parkı ise birbirinden renkli birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında saat 11.00’de Kalamış’tan bisiklet turu başlayacak. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurdan oluşan bisiklet turunda her yaştan vatandaş, Cumhuriyet için pedal çevirecek.

‘PARLAK ŞAPKALILAR’, GÖSTERİ DÜZENLEYECEK

Kalamış Atatürk Parkı’nda gün boyu devam edecek DJ performanslarının yanı sıra zeybekten zumbaya kadar birçok farklı dans gösterisi vatandaşla buluşacak. Yaşları 65 ile 84 arasında değişen dansçılardan oluşan ‘Parlak Şapkalılar’ dans ekibi de 19 Mayıs’ta Kalamış Atatürk Parkı’nda bir gösteri düzenleyecek.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi öğrencilerinin kurduğu Acapella Khalkedon grubu ise mini bir konser verecek. Kutlamalar kapsamında bazı sürpriz sanatçılar da enstrümanlarıyla Kalamış Atatürk Parkı’nda olacak ve canlı performanslarla Kadıköylülere müzik ziyafeti yaşatacak.


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