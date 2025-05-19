19 Mayıs İzmir’de coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 106 yıl önce gençliğe armağan ettiği bayram dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende renkli görüntüler yaşandı.

Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen program kapsamında çeşitli gösteriler, sportif etkinlikler ve halk oyunları sergilendi. Gençlerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Bayram coşkusu, gün boyunca İzmir’in farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Program saat 09.00’da İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün çelenk sunma töreni ile başladı. Ardından kutlama programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ın bayram mesajının aktarılmasının ardından öğrenciler; şiir okudu. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin okunmasının ardından bayrak ve Atatürk posteri gösterisi eşliğinde Gençliğin Ata’ya Cevabı okundu.

“HEP BİRLİKTE GURUR YAŞIYORUZ”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Bugün burada Türk milletinin bağımsızlık yolundaki ilk adımını attığı, tarihimizin en anlamlı günlerinden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919 sadece bir tarih değil, bir milletin kaderini değiştiren, esareti baş kaldırılan ve özgürlük ateşinin yakıldığı gündür. O gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi milletimizin birlik ve inançla yeniden ayağa kalkmasının miladı olmuştur” dedi.

“BİZ GENÇLERE GÜVENİYORUZ”

Atatürk’ün bu anlamlı günü gençliğe emanet ettiğini hatırlatan Eskici, “Çünkü sizler bu milletin geleceğisiniz. Sizler; ilimle, irfanla, sporla, sanatla, ahlakla donanmış bir nesil olarak Türkiye'nin yarınlarını inşa edeceksiniz. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizlere en iyi imkanları sunmak, hayallerinizi gerçekleştirmek ve sizleri her alanda desteklemek için var gücümüzle çalışacağız. Bugün yalnızca geçmişin kahramanlıklarını anmakla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’na doğru yürüdüğümüz bu dönemde özellikle gençler bu büyük yolculuğun en önemli taşıyıcılarınızsınız. Türkiye Yüzyılı yalnızca ekonomik kalkınma, teknolojik yenilikler ve uluslararası başarılarla değil aynı zamanda gençlerin daha güçlü, daha bilinçli ve daha etkin bireyler olarak yetişmesiyle mümkün olacaktır. Biz, sizlere çok güveniyoruz. Ülkemizin yarınları, sizin ellerinize yükselecek. Büyük Türkiye hayalimiz sizin gözlerinize filizlenecek” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ardından konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye'nin gücü; gençliği, akıl, bilim, teknoloji ve spor alanlarında ortaya koyacağınız başarılarla Türk milletinin adını her alanda duyuracak, dünya sahnesinde hak ettiğimiz yeri alacağız. Ey 19 Mayıs, sen daima genç kalacaksın. Çünkü senin kalbin, bu milletin gençliğine atıyor. Gençler, gelecek sizinle güzel, sizinle güçlü, sizinle anlamlı olacak. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyor, gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

“TÜKİYE YÜZYILI’NDA YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR”

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ın bayram mesajı okundu. Aktarılan mesajda Aşkın, “Yakılan Millî Mücadele ateşi, Türkiye Yüzyılı’nda da yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Türkiye’nin gücü, gençliği bugün o ruha sadakatle sahip çıkıyor. Aklı, kalbi ve ruhuyla, bilimden sanata, spordan gönüllülüğe, Türkiye Yüzyılı’na iz bırakıyor. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verildi.