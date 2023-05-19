19 Mayıs kortejindeki at binicisiyle düştü

İHA'nın haberine göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Bolu’da heyecan ile kutlandı. 19 Mayıs kutlamaları Anıtpark’ta bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma ile başladı.

Anıtpark’ta yapılan konuşmaların ardından onlarca genç, Karaçayır Kapalı Spor Salonu’na dev Türk bayrağı ile yürüyüşe hazırlandı. Gençlerin önünde 4 atlı kortej de hazır bulundu.

Yürüyüş başlamadan önce huysuzlanan bir atak binicisi üzerindeyken yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybedip yere düştü. Atla beraber yere düşen binici yaralanmazken, huysuzlanan at yürüyüşten çıktı. Yürüyüşe 3 atlı kortej devam etti.

Gençlerin yürüyüşü çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kapalı spor salonunda çeşitli halk oyunları ve gösteriler yapıldı. Spor salonunda koltukları dolduran gençler büyük bir coşkuyla yapılan etkinleri izledi. Gençlerin yürüyüşü dron ile görüntülendi.