19 Mayıs’ta siyasi gerginlik! CHP’li Yavuzer protokole alınmayınca alanı terk etti

Türkiye 19 Mayıs 1919'da milli kurtuluş savaşının başlangıcını kutluyor. Osmaniye'de düzenlenen etkinliklerde protokol krizi yaşandı.

AKP ve MHP'li il ilçe başkanlarına protokolde yer verilen etkinlikte CHP'li İl Başkanına protokolde ön sıralarda yer verilmemesi kriz yarattı.

TÖREN ALANINI TERK ETTİ

Törende, CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, AK Parti ve MHP’li il başkanları ile bazı ilçe başkanlarına ön sırada yer ayrılırken ana muhalefet partisi il başkanına arka sıralarda yer ayrıldığını belirterek, bunun saygısızlık olduğunu söyledi.

Duruma tepki gösteren Yavuzer, tören alanını terk etti.