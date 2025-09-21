19 milyon metrekarelik alan zararlılardan arındırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılması hedefiyle yürüttüğü vektörle mücadele çalışmaları kapsamında, 2025 yılının ilk 8 ayında 19 milyon 332 bin metrekarelik alanı ilaçladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yıl boyunca kesintisiz olarak sürdürdüğü çalışmalarla vektör üreme alanlarını kontrol altında tutuyor. Bu çerçevede, yılın ilk 8 aylık döneminde 432 bin 476 adet logar, foseptik ve yeraltı sistemi, kış ve ilkbahar aylarında termal sisleme yöntemiyle ilaçlandı. Yapılan bu müdahalelerle toplamda 19 milyon 332 bin metrekarelik alan zararlılardan arındırıldı.

Sivrisinek üreme kaynaklarından olan atık lastiklerin toplanmasına da önem veren ekipler, 2025'in ilk 8 ayında yaklaşık 15 bin atık lastiği toplayarak geri dönüşüme gönderdi.

Yaz aylarında larva mücadelesine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 6 milyon 811 bin 483 hektar alanda ilaçlama yaparak sivrisinek ve diğer zararlıların oluşumunu kaynağında engelledi. Ayrıca, karasineklerin üreme alanları olan ahır ve gübreliklerde de çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yerleşim yerlerine yakın 4 bin 350 farklı noktada düzenli olarak ilaçlama gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını koruma ve vatandaşların yaşam konforunu artırma amacıyla vektörle mücadelenin 12 ay boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.