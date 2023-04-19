19 Nisan Çarşamba TV yayın akışında ne var? 19 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

19 Nisan Çarşamba yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 19 Nisan Çarşamba yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 19 Nisan Çarşamba TV yayın akışında ne var? 19 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

19 Nisan Çarşamba TV yayın akışında ne var? 19 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 19 Nisan Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 19 Nisan Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 19 Nisan Çarşamba kanallarda ne var? 19 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 19 Nisan Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 19 Nisan Çarşamba televizyonda ne var? 19 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

19 NİSAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
23:30 Aile

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ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

23:30 Üç Kız Kardeş

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

17:15 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

00:15 Gülcemal

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

22:30 Çöp Adam

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

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