19 Nisan Çarşamba TV yayın akışında ne var? 19 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 19 Nisan Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 19 Nisan Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 19 Nisan Çarşamba kanallarda ne var? 19 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?
Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 19 Nisan Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 19 Nisan Çarşamba televizyonda ne var? 19 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?
19 NİSAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
23:30 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
23:30 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:15 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
00:15 Gülcemal
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
22:30 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra