İzleyiciler 19 Temmuz Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 19 Temmuz Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 19 Temmuz Çarşamba TV yayın akışında ne var? 19 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var?
Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 19 Temmuz Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 19 Temmuz Çarşamba TV yayın akışında ne var? 19 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var?
19 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
23:30 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Oflu Hoca Trakya’da (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema)
22:50 Kingsman: Gizli Servis (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Dönence
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Armageddon (Yabancı Sinema)
23:15 Armageddon (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
22:15 Yaz Şarkısı
01:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Patlat Kazan
00:30 Dürüst Hırsız (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana