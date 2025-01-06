19 ton balık İtalya'ya gidiyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
19 ton balık İtalya'ya gidiyor

Aydın'ın Söke ilçesinde 19 ton balık İtalya'ya gönderiliyor. İhracatın ön sağlık sertifikası düzenlendi.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ihracatta gıda maddelerine yönelik gerçekleştirilen kontroller devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde özellikle son yıllarda ihracat ürünü olarak taze ve dondurulmuş balık ihracatı da öne çıkıyor. 2023 ve 2024 yıllarında birçok ülkeye donuk ve taze balık ihracatı gerçekleştiren Söke'de bu yıl da avlanan ve üretilen balıkların ihraç edilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda 19 bin 850 kilogram işlenmiş donuk levrek fileto ve donuk çipuranın Söke'den İtalya'ya ihraç edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Paketlenerek ihracata hazır hale getirilen balıkların İtalya'ya ihracatı gerçekleştirilecek.

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