19. Ulusal Dağcılık Festivali Mersin’de gerçekleştirildi

Mersin'de bu yıl 19.'su düzenlenen Ulusal Dağcılık Festivali, Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'ü aşkın dağcı ve doğaseverin katıldığı festivalde, Bolkar Dağlarının en yüksek noktası olan 3 bin 524 metre rakımlı Medetsiz zirvesine tırmanış yapıldı.

Mersin Dağcılık Spor Kulübü (MERDAK) tarafından organize edilen festival kapsamında, Türkiye'nin ilk dağcılarından ve kulübün onursal üyesi olan Muzaffer Erol Gez, vefatının 5. yılında anıldı. Anma kapsamında yaklaşık 50 dağcı, Medetsiz zirvesine tırmandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ve kumanya gibi lojistik desteklerin sağlandığı etkinlikte, doğa sporları kadar tarih bilinci de ön plana çıkarıldı. Katılımcılar, Karboğazı bölgesinde düzenlenen anlatımlarla Kurtuluş Savaşı'nda gerçekleşen Karboğazı Çatışması hakkında bilgilendirildi. Anlatımlarda, Fransız birliklerine karşı kazanılan Karboğazı Zaferinin bölge ve ülke tarihi açısından önemi vurgulandı.

"FESTİVALİMİZE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN DOĞASEVERLER GELİYOR"

Mersin Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Fatih Sağnak, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu festivali her yıl, Muzaffer Erol Gez abimizin ölüm yıl dönümüne en yakın tarihte düzenlemeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin birçok ilinden gelen dağcılar ve doğaseverlerle birlikte Medetsiz zirvesine tırmanıyoruz. Tırmanış yapamayanlar içinse farklı doğa ve tarih etkinlikleri sunuyoruz. Çünkü bu bölge, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı kahramanlıklarının yaşandığı bir coğrafya" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sağladığı desteğin önemine değinen Sağnak, "Ulaşım, kumanya ve diğer lojistik destekler konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda. Başkanımız Vahap Seçer'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu destekler, dağcılığı daha geniş kitlelere tanıtmamıza katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR MEMNUN AYRILDI

Festivale katılan Hakkı Yavuz, 2013 yılından bu yana dağcılıkla ilgilendiğini belirterek, "Ulusal Dağcılık Festivali bizim için hem doğayla buluşma hem de dostluk ortamı oluşturma açısından çok kıymetli. Mersin adına böyle bir etkinliğe destek verilmesi gurur verici. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tırmanışı ilk kez gerçekleştiren katılımcılardan Zöhre Bulut ise "Bugün Karboğazı'ndayız ve Medetsiz'e ilk kez tırmandım. Çok heyecan verici bir deneyimdi. Vahap Başkanımıza doğa sporlarına ve sporculara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.