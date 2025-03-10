19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Mart Perşembe günü saat 13.00'te Dedeman Kartepe Kocaeli Otel'de toplanacak.

Milli takım, hazırlıklarını 17 Mart'a kadar Kocaeli'de sürdürecek ve Galler'e gidecek.

Ay-yıldızlılar, Elit Tur'da Portekiz, İngiltere ve Galler ile karşılaşacak. Milliler, grubunu birinci bitirmesi halinde 13-26 Temmuz tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

ADAY KADRO AÇIKLANDI

Sabri Sarıoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Ahmet Doğan Yıldırım (Trabzonspor), Emir Yaşar (Beşiktaş)

Defans: Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor), Deniz Emre Ofli (Bayern Münih), Bican Tibukoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Bedirhan Çetin (Reeder Samsunspor)

Orta saha: Efe Akman (Galatasaray), Naim Saruhan Dönmez (GMG Kastamonuspor), Boran Başkan (Trabzonspor), Efe Korkut Martin (Stuttgart), Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray), Emirhan Arkutcu (Menemen FK), Muhammed Sinan Kaya (Net Global Sivasspor), Emre Gökay (Net Global Sivasspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Hüseyin Ertürk (Beveren), Recep Yalın Dilek (First Vienna)