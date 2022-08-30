﻿Trabzonspor'un beklediği stoper geldi

Trabzonspor'dan savunmaya bir takviye daha... Bordo-mavili ekip, 19 yaşındaki stoper Emirhan Eraslan'ın transferi için kulübü Basel ile anlaşmaya vardı. Genç stoper, imza için Trabzon'a geldi.



Trabzonspor'un İsviçre ekibi Basel’den prensipte anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki Emirhan Eraslan, Trabzon’a geldi. Kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binen genç stoper, “Çok gururlu hissediyorum” dedi.

Bordo-mavili atkıyı boynuna asan futbolcunun sağlık kontrolünün ardından Karadeniz ekibinin renklerine katılması bekleniyor.

Trabzonspor'un Emirhan Eraslan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor.





