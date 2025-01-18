19 yaşındaki genç aniden yığıldı! Hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
19 yaşındaki genç aniden yığıldı! Hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 19 yayındaki Alaatin Ataş, isimli kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Harran ilçesinde meydana geldi. Alaattin Ataş (19), iddiaya göre akşam saatlerinde evinden çıkarak gezmeye gitti.

Yolda yürüdüğü sırada aniden yere düşen Ataş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği bildirilen Ataş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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