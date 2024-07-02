19 yaşındaki genç annesini ve üvey babasını öldürdüğünü itiraf etti

Olay, Meydan Mahallesi Meltem Sokak'taki bir binanın dördüncü katında dün akşam meydana geldi. Ünal Koçer (53) ve eşi Sevgi Koçer (48) silahla öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetlerle ilgili gözaltına alınan Mert Furkan Ş. (19), Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulamasında suçunu itiraf etti.

Mert Furkan Ş., annesi Sevgi Koçer ve üvey babası Ünal Koçer'i kendisinin öldürdüğünü belirtti. Annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu ve üvey babasıyla anlaşamadığını, her ikisinin de sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu öne sürdü.

İlk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını da öldürdüğünü savunan genç, olay günü çelik yelek ve tabanca aldığını, yemek masasında tartıştıklarını ve evden kovulduğunu söyledi. Bunun üzerine Sevgi Koçer'e ait av tüfeğiyle önce annesini vurduğunu, ardından odasından aldığı tabancayla üvey babası Ünal Koçer'e üç el ateş ettiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.