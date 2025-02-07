19 yaşındaki işçi 5. kattan düştü

Kaynak: İHA
19 yaşındaki işçi 5. kattan düştü

Adıyaman'da 19 yaşındaki işçi dengesini kaybederek 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Adıyaman Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü Köyü'nde yapımı devam eden konutlarda çalışan Muhammed Mehdi (19), çalıştığı inşaatın dış cephe kaplamasını yaptığı sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise hayati tehlikesi nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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