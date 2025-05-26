19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! İzmir'de yakalandı

Kaynak: ANKA
19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! İzmir'de yakalandı

İzmir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla hakkında 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G., yakalandı.

İzmir’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, hakkında 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G., yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinin, şüphe üzerine durdurdukları kişinin GBT uygulamasında "kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, parada sahtecilik, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve 7 bin 950 TL kesilmiş para cezası” suçlarından 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! İzmir'de yakalandı

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