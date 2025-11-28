Öğretmenler günü yapılan operasyonla öğretmen Hikmet Akçay’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra Kocaeli’nden Silivri’ye bir bavul içinde getirerek yakan biri kadın 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında öldürülen öğretmenin ortaokuldan öğrencisi Esin B.(42) ile bir kimya öğretmeni, bir antrenörün bulunduğu belirtildi. O tarihte cesedi bulunan Hikmet Akçay, kimliği tespit edilmeyince kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. İfadelerinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet kurban giden öğretmen Hikmet Akçay

SELAMİ YILDIZ TALİMAT VERDİ, ÖZEL EKİP KURULDU

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla zaman aşımına uğramasına az zaman kalan dosyaları tekrar raftan indiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir cinayeti ortaya çıkardı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipliğinden oluşturulan özel ekip 2 Mayıs 2006 tarihinde yapılan bir kayıp müracaatını incelemeye aldı. Müracaatı yapan İsmet Akçay, öğretmen olan kardeşi Hikmet Akçay’dan 2-3 gündür haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini söyledi.

DOSYA RAFTAN İNDİRİLDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından tozlu raflardan indirilen dosyada Hikmet Akçay’ın o zaman Ortaokul’da öğrencisi olan Esin B. ve ailesiyle sık sık görüştüğünü tespit etti. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş.’de çalıştığı öğrenilen Esin B.’nin geçmişini inceleyen polis ekipleri onun kayıp olan Hikmet Akçay’la, üniversiteye başlamasına rağmen hiç irtibatı kesmediğini belirledi. Çocukluk döneminde de Hikmet Akçay’ın evine gidip geldiği öğrenilen Esin B.’nin zaman zaman maddi destekte aldığı belirlendi.

HTS KAYITLARINDAN ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis yaptığı incelemede Hikmet Akçay’ın telefonunun kapandığı 27 Nisan 2006 tarihine odaklandı. Bu tarihte Esin B. ile sık sık telefonla konuşan Kocaeli’nde üniversite arkadaşı Zemçi S.(45), lisedeki matematik öğretmeni Erdoğan Y.(63) ve kuzeni Hakan D. polisin incelemesi altına girdi. Yapılan çalışmalarda HTS kayıtlarında 27 Nisan 2006 tarihinde bu kişilerin beraber hareket ettikleri belirlendi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE OPERASYON YAPILDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte operasyon için düğmeye basıldı. 24 Kasım tarihinde Öğretmenler gününde Özel Harekat polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. İstanbul ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda Esin B., Erdoğan Y. Zemçi S ve Hakan D. gözaltına alındı.

CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE İTİRAF ETTİ

Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler ilk anda olayı inkar etseler de sonradan verdikleri ifadelerde film senaryolarını aratmayan cinayetin detayları ortaya çıktı. Poliste verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Esin B. "Hikmet benim ortaokulda matematik öğretmenimdi. Onunla aramız iyiydi, ailemle de görüşürdü. Maddi durumumuz iyi olmadığı için bize zaman zaman maddi yardımda bulunurdu" dedi.

"BENİM EVLİ BİR ADAMLA İLİŞKİM OLDUĞU İÇİN KIZIYORDU"

Öğretmeniyle irtibatı hiç kesmediğini söyleyen Esin B. "Ben Kocaeli Üniversitesinde Beden Eğitimi öğretmenliği bölümünü kazandım. Üniversiteye gittiğimizde onunla konuşmayı sürdürüyordum. Bu arada ben liseye giderken kimya öğretmenim Erdoğan Y.’ye de aşık olmuştum. İlk başlarda ben küçük olduğum için aşkım karşılıksız kaldı. Ancak üniversiteye başlayınca sevgili olduk. Hikmet onunla sevgili olduğumuzu duyduğu için bana kızıyordu. Beni ‘Evli adamlarla senin ne işin var. Seni ailene, o öğretmeni de karısına şikayet edeceğim.’ diyerek tehdit ediyordu" dedi.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay günü Hikmet Akçay’ın Kocaeli’ne geldiğini anlatan Esin B. "Önce evime gelmek istedi. Kabul etmeyince bir alışveriş merkezinde buluştuk. Yine aynı konu nedeniyle tartıştık. Daha sonra alışveriş merkezinden alışveriş yapıp benim evime geçtik. Eve gittiğimizde bir kez daha tartıştık. Bu sırada benim boğazıma sarılarak boğmaya çalıştı. Ben de onu ittim. Yere düşünce hareketsiz kaldı. Mutfağa gidip bıçak aldım. Cinnet geçiriyordum. Tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bir anda ortalık kan oldu" dedi.

CİNAYETİN ARDINDAN ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİNİN İSTANBUL'DAKİ EVİNE GİTMİŞLER

Olayın ardından üniversiteden arkadaşı olan şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığında Antrenör olarak çalışan Zemçi S.’yi aradığını söyleyen Esin B. "Benim evime geldi. Cesedi görünce ne olduğunu sordu. Ona durumu anlattım. Önce polise gidecektik. Ancak daha sonra cesedi ortadan kaybetmeye karar verdik. Cesedi banyoya taşıdık" dedi. Şüphelilerin cesedi Kocaeli’nde bulunan evde bırakan Esin B. ve Zemci S.’nin İstanbul, Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'ndeki Hikmet Akçay’ın evine geldiklerini belirlendi. Cesedin üzerinden aldıkları anahtarla içeri giren şüphelilerin, evde haklarında şantaja neden olabilecek belgeler aradıkları daha sonra evden ayrıldıkları tespit edildi.

KİMYA ÖĞRETMENİ SEVGİLİSİNİDE ÇAĞIRMIŞ

Cinayetin tüm detaylarını anlatan Esin B. Kocaeli’ne geri döndükten sonra Kimya öğretmeni Erdoğan Y.’yi aradığını, durumdan onu da bilgilendirdiğini söyledi. Erdoğan Y.’nin durumu öğrenince Kocaeli’ne geldiğini söyleyen Esin B. "Cesedi taşımaya karar verdik. Kırmızı bir bavul satın aldık. Cesedi bavulun içine koyarak otomobilin bagajına koydu. Ben, Zemçi ve Erdoğan ile birlikte İstanbul’a geldik. Rastgele dolaşırken cesedi Silivri, Beyciler köyü, Fabrikalar bölgesinde araçtan indirdik. Yanımızda getirdiğimiz 2,5 litrelik bir içecek şişeni koyduğumuz benzini dökerek ateş verdik" dedi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin olayın ardından evlerine dağılarak normal hayatlarına devam ettikleri, 15 günde bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için ankesörlü telefonlardan konuştukları öğrenildi.

YANMIŞ CESET KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLMÜŞ

Polis yaptığı incelende o tarihte aynı bölgede yakılmış olarak cesedi bulunan Hikmet Akçay’ın kimliğinin tespit edilemediği bir süre bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü belirledi.

ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMENİN EVİNDE SES KAYITLARI BULUNDU

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Hikmet Akçay için yapılan ilk kayıp müracaatının ardından evinde yapılan aramada bazı ses kayıtlarının adli emanete gönderildiğini, ancak seslerin tam olarak duyulmadığını belirledi. Bunun üzerine yapılan incelemede söz konusu kasetler adli emanette bulunarak tekrar incelendi. Gelişen teknoloji sayesinde iyileştirilen kayıtlarda Hikmet Akçay ile Esin B.’nin bazı konuşmalarının bulunduğu belirlendi.

Bu konuşmalar sırasında Hikmet Akçay’ın 'Sen evli erkeklerle ilişkiye giriyorsun. Seni annene söylerim. O öğretmenin eşini de tanıyorum. Ona da durumu anlatacağım. Bu ilişkiye son vermezsen seni parçalar bir bavulun içine koyarım' diye tehdit ettiği belirlendi. Cinayetin zaman aşımına uğramasına 5 ay kala Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.