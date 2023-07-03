19 yıllık akademisyen 2. soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada 19 yıllık bir akademisyenin basit bir mantık sorusunu bilememesi sosyal medyada yeniden gündem oldu

19 yıllık akademisyen 2. soruda elendi

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ATV programında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, ABD’de yatırım uzmanı olarak çalışan ve aynı zamanda 19 yıldır akademisyen olan Damla Nurcan Özkılınç adlı yarışmacı yarışmanın 2. sorusunda sorulan, “Bir kâsedeki 27 kaju fıstığının 9’u hariç hepsini yerseniz kâsede kaç kaju fıstığı kalır?” soruya 18 yanıtını verince ilk barajı aşamadan yarışmadan elendi.

Özgeçmişini 3 dakika 22 saniye boyunca anlatan Özkılınç henüz ikinci soruda yarışmaya veda etmesi sosyal medyada tekrar gündem oldu.

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