19 yıllık faili meçhul cinayette sır perdesi aralanıyor

12 Mayıs 2005 tarihinde Bolu'nun Salıbeyler Mahallesi'nde ölü bulunan S.D.'nin (29) cinayetine ilişkin soruşturmada iki kişi daha gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

2005 yılında, Salıbeyler Mahallesi'nde S.D.'nin cesedi bulunduğunda, olay yerine gelen polis ekipleri S.D.'nin cinayete kurban gittiğini tespit etmişti. Ancak bu cinayet, 19 yıl boyunca faili meçhul olarak kaldı. 2024 yılına gelindiğinde, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı İ.Ç.'yi (42) yakalayarak gözaltına aldı. İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İ.Ç.'nin tutuklanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında, polis ekipleri iki ay sonra cinayetle bağlantılı iki kişiye daha ulaştı. 19 yıldır Bolu'da yaşayan ve cinayetle bağlantıları olduğu düşünülen A.Ö. ve S.T. isimli şüpheliler, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bu gelişmeler, 19 yıl boyunca çözülemeyen cinayet davasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Cinayetle ilgili detaylar ve şüphelilerin ifadeleri, adli makamlar tarafından titizlikle incelenecek. Zanlıların adliyeye sevk edilmesi, soruşturmanın daha da derinleştirilerek cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması adına atılmış önemli bir adım.

Soruşturma süreci ve adli değerlendirmeler devam ederken, cinayetin çözülmesi için yapılan çalışmalar Bolu'da geniş yankı uyandırdı. Adaletin sağlanması ve olayın tüm yönleriyle ortaya çıkması için emniyet güçlerinin ve adli makamların titiz çalışmaları sürüyor.